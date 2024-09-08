Победу на выборах в пяти российских регионах одержали действующие губернаторы

ЦИК: победу на выборах в пяти регионах регионах одержали действующие губернаторы

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с результатом 80,79 процента после подсчета 100 процентов голосов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте ЦИК.

По информации избиркома, на 18:00 (10:00 по московскому времени) явка в регионе составила 40 процентов.

На выборах главы Хабаровского края после подсчета 98,81 проценета голосов побеждает врио губернатора Дмитрий Демешин с результатом 81,01 процента голосов. Как рассказали в краевой избирательной комиссии, явка на 18:00 (11:00 по московскому времени) составила 31,09 процента.

На выборах губернатора Забайкальского края победу, по предварительным данным, одерживает Александр Осипов, который также занимает пост главы регион — его поддержали 82,32 процента избирателей (после подсчета 98,57 процента) голосов. Явка на 18:00 (12:00 по московскому времени) составила 41,15 процента.

После подсчета 99,94 процета голосов избирателей в Кемеровской области побеждает врио главы региона Илья Середюк — за него проголосовали 78,39 процента избирателей при явке 63,54 процента на 18:00 (14:00 по московскому времени).

В Оренбургской области подсчитано 97,29 процента голосов — предварительно победу одерживает действующий глава региона Денис Паслер, который набрал 77,51 процента голосов. На 18:00 (16:00 по московскому времени) явка составила 50,94 процента.

7 сентября начали работу участки еще в 13 регионах, в которых предусмотрено двухдневное голосование. В Мурманской и Челябинской областях проходили выборы губернатора, еще в 11 регионах — кандидатов в органы местного самоуправления. В воскресенье, 8 сентября, выборы проходили в 83 регионах.