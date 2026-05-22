Слова Зеленского о Белоруссии связали с попыткой сорвать переговоры по Украине

Мема: Угроза Зеленского в адрес Белоруссии направлена на срыв переговоров

Угроза президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии направлена на срыв мирных переговоров. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Зеленский пригрозил Белоруссии сохранять бдительность. В таких условиях не может быть никаких мирных переговоров. НАТО планирует наращивать вооружение для длительной войны на Украине», — написал он.

По словам политика, Германия намерена играть ведущую роль в этой ситуации, поскольку США постепенно выходят из НАТО. Он напомнил, что также продвигается идея создания Европейской армии, и Берлин дал понять, что намерен возглавить ее.

Уточняется, что Зеленский посоветовал руководству Белоруссии быть в тонусе. Украинский лидер предупредил о последствиях в случае агрессивных действий против Украины.

Ранее европейские лидеры призвали Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала, в рамках которого был задержан экс-глава его офиса Андрей Ермак. Такое условие украинскому лидеру поставили для вступления страны в Евросоюз.