Перечислены грозящие лишением водительских прав нарушения

Юрист Воропаев перечислил водителям грозящие лишением прав нарушения

Существует ряд нарушений, за которые водителя точно лишат прав на управление автомобилем. Об этом рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев, его слова приводит «Газета.Ru».

Речь идет о вождении в состоянии алкогольного опьянения и отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Тот же исход будет, если водитель покинул место ДТП. Эксперт уточнил, что в 95 процентах случаев в судопроизводстве разбирательство по этому правонарушению заканчивается лишением прав на управление транспортным средством.

В середине мая Госдума не поддержала изменения в Кодексе об административных правонарушениях, касающиеся наказания за несоблюдение средней скорости. Речь идет о ситуациях, когда нарушение вычисляется дорожными камерами по времени проезда между двумя точками, а не фиксируется в конкретном месте.