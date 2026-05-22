Перечислены грозящие лишением водительских прав нарушения

10:38, 22 мая 2026

Юрист Воропаев перечислил водителям грозящие лишением прав нарушения
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Существует ряд нарушений, за которые водителя точно лишат прав на управление автомобилем. Об этом рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев, его слова приводит «Газета.Ru».

Речь идет о вождении в состоянии алкогольного опьянения и отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Тот же исход будет, если водитель покинул место ДТП. Эксперт уточнил, что в 95 процентах случаев в судопроизводстве разбирательство по этому правонарушению заканчивается лишением прав на управление транспортным средством.

В середине мая Госдума не поддержала изменения в Кодексе об административных правонарушениях, касающиеся наказания за несоблюдение средней скорости. Речь идет о ситуациях, когда нарушение вычисляется дорожными камерами по времени проезда между двумя точками, а не фиксируется в конкретном месте.

