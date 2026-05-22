Орбан и глава МИД Украины встретились и обсудили один вопрос

11:00, 22 мая 2026

Главы МИД Украины и Венгрии обсудили вопрос национальных меньшинств
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал МИД Украины

Главы МИД Украины и Венгрии Андрей Сибига и Анита Орбан обсудили вопрос национальных меньшинств. Встреча прошла во время заседания НАТО в Швеции, передает Telegram-канал украинского внешнеполитического ведомства.

«Признаем важность прогресса на этом треке; стремимся найти конструктивные решения и добиться ощутимых результатов», — сообщили в МИД Украины.

Сибига и Орбан также обсудили евроинтеграцию Украины. Глава украинского МИД подчеркнул, что для Киева критически важно своевременно открыть переговорные кластеры с Европейским союзом, а также вступить в объединение.

Вопрос статуса и расширение прав венгерского меньшинства за пределами Венгрии является ключевым пунктом программ как бывшего премьер-министра Виктора Орбана, так и его преемника Петера Мадьяра. В частности, оба премьера выдвигали требования, касающиеся доступа к образованию на венгерском языке для венгерской диаспоры на западе Украины. Сама проблема не раз была камнем преткновения в отношениях между Киевом и Будапештом.

