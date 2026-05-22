11:43, 22 мая 2026Россия

В России отреагировали на заявление главы офиса Зеленского о «господстве» над Россией

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал новыми сказками и чушью заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о прародительнице Руси и «господстве» над Россией. Слова российского политика приводит РИА Новости.

«У националистического киевского режима большие проблемы с осознанием своего я, своей истории и судьбы, поэтому они и выдумывают удобные для себя пассажи и новые сказки», — обозначил парламентарий.

Шеремет также назвал Зеленского и Буданова предателями Украины и Руси, а украинцев и россиян — единым народом, который был поделен искусственно.

Ранее Буданов заявил, что Украина является преемницей Руси и якобы должна господствовать над Россией. Он также обвинил россиян в «краже» украинской истории.

