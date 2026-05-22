Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Ярославскую область

12:05, 22 мая 2026

Зеленский: ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар по Ярославской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая нанесли удар по Ярославской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о применении беспилотников против российской нефтепереработки и экспортных позиций. В частности, сегодня ночью Вооруженные силы Украины действовали в направлении НПЗ в Ярославле», — написал Зеленский.

Зеленский не уточнил, удалось ли поразить цель. Российская сторона о разрушениях не сообщала. По словам украинского лидера, с главкомом ВСУ они также обсудили ситуацию на фронте.

В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 22 мая над российскими регионами были сбиты 217 беспилотников. Их уничтожили над 18 субъектами, в числе которых были Калужская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Тверская и Ярославская области.

