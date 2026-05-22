Российский боец СВО в одиночку выбежал на открытое пространство и сорвал прорыв ВСУ

Боец СВО в одиночку выбежал на открытое пространство и сорвал прорыв ВСУ

Российский боец специальной военной операции (СВО) с позывным Турист в одиночку выбежал на открытое пространство и сорвал прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикует газета «Красная звезда».

По данным издания, во время тяжелого боя на одном из направлений в зоне СВО, когда противник шел на прорыв позиций, Турист принял решение, которое могло стоить ему жизни — он выбежал на открытое пространство и начал работать из гранатомета. Сначала бил из реактивной штурмовой гранаты, потом — из «Шмеля».

Сослуживцы Туриста прикрывали его плотным огнем из автоматов. Тогда было уничтожено до пяти военнослужащих ВСУ. Прорыв удалось сорвать.

«Любой командир должен быть примером. Когда солдаты видят, что командир с ними, в одной траншее, работает плечом к плечу — у них появляется уверенность и мотивация», — объяснил свой поступок Турист. За этот подвиг он был удостоен ордена «Мужества».

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Шорох восемь месяцев в одиночку удерживал позицию у населенного пункта Работино в зоне СВО и пережил 64 сброса с тяжелых дронов типа «Баба-яга». Все это время военнослужащий пил дождевую воду и общался с женой, передавая сообщения по рации.