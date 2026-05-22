Сын Байдена назвал себя деградировавшим крэковым наркоманом

Хантер Байден признал, что был деградировавшим крэковым наркоманом

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден в интервью журналистке Кандис Оуэнс заявил, что был «деградировавшим крэковым наркоманом». При этом сын экс-президента США заверил, что не употребляет наркотики с 1 июня 2019 года.

«Я был крэковым наркоманом. Я был деградировавшим крэковым наркоманом» — рассказал Байден-младший. Он стал первым в истории ребенком действующего главы Белого дома, против которого выдвинули уголовные обвинения.

Ему вменяли неуплату налогов на сумму более 100 тысяч долларов, а также незаконное владение оружием. Джо Байден перед уходом с поста помиловал сына, хотя ранее обещал не делать этого.

В апреле сообщалось, что Байден взял в долг 17 миллионов долларов и уехал из страны. На него подали в суд его бывшие адвокаты из юридической фирмы Winston & Strawn LLP. Компания в иске утверждает, что Хантер Байден не оплатил счета на сумму, «значительно превышающую 50 000 долларов». Сам Хантер в прошлом году признавался, что у него «долг в 17 миллионов долларов».