14:17, 22 мая 2026Бывший СССР

В Латвии заявили об отсутствии убежищ в Риге на фоне массового залета дронов ВСУ

Delfi: Городские власти Риги признали отсутствие в городе убежищ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Adam Berry / Getty Images

Городские власти Риги на фоне массового залета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию стран Прибалтики признали отсутствие убежищ в столице Латвии. Об этом сообщает портал Delfi.lv.

В ходе пресс-конференции председатель комитета гражданской защиты Риги Гиртс Лапиньш заявил, что власти намерены в ближайшее время создать порядка 150 убежищ.

«А что с теми убежищами, на которых уже имеются соответствующие зеленые наклейки? Лапиньш признал — в Риге убежищ нет. Размещенные во многих местах зеленые знаки "убежище" указывают лишь на места, где можно временно укрыться», — говорится в публикации.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что командование ВСУ готовит удары по России с территории Латвии. При этом глава МИД прибалтийской республики Байба Браже заявила, что Рига не намерена разрешать использовать воздушное пространство страны для атак на Россию.

