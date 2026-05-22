85-летний мужчина спас девушку от похитителя с электрошокером

В США 85-летний мужчина спас девушку от насильника с ножом и электрошокером

В штате Орегон, США, полиция арестовала Мэттью Хокули Аранду за попытку похищения 25-летней девушки. Об этом пишет People.

Известно, что Аранда выдавал себя за работника коммунальной службы. В таком виде он несколько часов поджидал жертву в парке трейлеров. Увидев девушку, он обездвижил ее электрошокером. Она начала кричать, и ее спас 85-летний незнакомец. Он напал на похитителя, и девушке удалось сбежать к своей машине.

Тем временем преступник применил электрошокер и к пожилому мужчине и побежал за жертвой, вооружившись большим охотничьим ножом. Он запрыгнул на капот ее автомобиля, но не удержался, упал и получил серьезные травмы. Раненому Аранде удалось отползти в кусты и спрятаться там. Вскоре его поймали прибывшие по вызову полицейские.

Оказалось, что Аранда уже привлекался к суду как насильник. В 2016 году его обвинили в сексуальной связи с 16-летней девушкой. Тогда ему было 32 года.

Ранее сообщалось, что в США работник заправочной станции спас 16-летнюю школьницу от похитившего ее вооруженного насильника. Он вышел из-за прилавка, схватил мужчину и вышвырнул из магазина, а школьницу отвел в безопасное место.

