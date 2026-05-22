15:57, 22 мая 2026

В Евросоюзе забили тревогу из-за перекрытия Ормузского пролива

Кирилл Луцюк

Фото: Majid-Asgaripour / WANA / Reuters

Вся экономика Европейского союза несет урон из-за перекрытия Ормузского пролива. Об этом заявил председатель Еврогруппы Кириакос Пьерракакис. Его процитировало ТАСС.

Он пояснил, что период нестабильности на Ближнем Востоке становится все более длительным и сильным. От этого страдают энергетические рынки и цепочки поставок, что, в свою очередь, оборачивается серьезными последствиями для критически важных сегментов европейской экономики.

Причем речь не только о дефиците нефти или природного газа. Под угрозой оказалась транспортировка многих стратегически важных продуктов. Например, гелия или удобрений.

Впрочем, как уточнил Пьерракакис, хоть европейские страны и столкнулись с ростом инфляции, ситуация не так критична, как в 2022 году.

В I квартале 2026 года экономика Германии смогла вырасти всего на 0,3 процента. Британия пытается преодолеть падение деловой активности из-за идеального шторма, вызванного как политической неопределенностью, так и иранским кризисом. Во Франции уровень безработицы вырос до самого высокого уровня за пять лет.

