Бывший СССР
16:37, 22 мая 2026

В Киеве заявили о подготовке встречи Зеленского с новым премьером Венгрии

Сибига: Украина и Венгрия готовят встречу лидеров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Киев и Будапешт готовят встречу лидеров — президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

По его словам, первый раунд консультаций между сторонами уже состоялся в Швеции. Сибига добавил, что стороны уже достигли прогресса. Дипломат добавил, что Венгрия и Украина согласуют дату и место встречи после работы переговорных команд.

Ранее Мадьяр заявил, что рассчитывает встретиться с украинским лидером в июне этого года. Он также понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров на Украине.

Кроме того, он призвал международное сообщество достичь нового мирного договора с реальными гарантиями для Украины. Он подчеркнул, что это необходимое условие для согласия Венгрии на вступление Украины в Европейский союз.

