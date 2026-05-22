В Киеве заявили о подготовке встречи Зеленского с новым премьером Венгрии

Киев и Будапешт готовят встречу лидеров — президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

По его словам, первый раунд консультаций между сторонами уже состоялся в Швеции. Сибига добавил, что стороны уже достигли прогресса. Дипломат добавил, что Венгрия и Украина согласуют дату и место встречи после работы переговорных команд.

Ранее Мадьяр заявил, что рассчитывает встретиться с украинским лидером в июне этого года. Он также понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров на Украине.

Кроме того, он призвал международное сообщество достичь нового мирного договора с реальными гарантиями для Украины. Он подчеркнул, что это необходимое условие для согласия Венгрии на вступление Украины в Европейский союз.