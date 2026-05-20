Новый премьер Венгрии захотел встретиться с Зеленским

Мадьяр заявил, что надеется встретиться с Зеленским в июне

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что рассчитывает встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в июне этого года. Его слова передает Reuters.

«Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в среду, что надеется на возможность встречи с президентом Владимиром Зеленским в июне на западе Украины», — сказано в сообщении.

Также он выразил надежду на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров на Украине. При этом он подчеркнул, что это необходимое условие для согласия Венгрии на вступление Украины в Европейский союз (ЕС).

Ранее Мадьяр заявил, что Украина должна выполнить 11 требований по восстановлению прав венгров в Закарпатье, чтобы Будапешт одобрил начало процесса приема Киева в ЕС. В частности, она должна гарантировать право венгров на собственные образовательные и культурные учреждения и согласовывать будущие языковые и образовательные законы Украины с венгерской общиной Закарпатья.