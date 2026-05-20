ФРГ реализует историческую политику по приравниванию СССР к гитлеровской Германии. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, правительство Германии заявляет, что помнит историю, однако забывает об уничтоженных немцами 27 миллионах советских граждан, блокаде Ленинграда и планах уничтожения славянского населения.

«Формально признавая пока вину Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны (так записано в вердикте Нюрнбергского трибунала), ФРГ на деле реализует историческую политику по приравниванию Советского Союза к гитлеровской Германии. А это почему? Потому что "помнят историю"? Потому что ее переписывают», — написала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что на протяжении последних лет министр обороны Германии Борис Писториус последовательно и кропотливо работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной «угрозы со стороны России» и для этого среди прочего и переписывается история.

Ранее бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун заявил, что политику Германии с момента ее основания определяет «образ врага в лице России». По его словам, какие бы действия не предпринимала Россия, Запад видит во всем только конфронтацию.