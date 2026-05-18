Немецкий эксперт Браун: Политику Германии определяет образ врага в лице России

Политику ФРГ с момента ее основания определяет «образ врага в лице России», заявил немецкий эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По его словам, какие бы действия не предпринимала Россия, Запад видит во всем только конфронтацию. «Образ врага в лице России определял политику Федеративной Республики Германия с момента ее основания», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, «Россия больше не позволяет вытирать об себя ноги», что является признаком силы.

Также он рассказал, что отказ от переговоров с Россией приведет к катастрофическим последствиям.