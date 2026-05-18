Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:50, 18 мая 2026Мир

Немецкий эксперт рассказал об «образе врага в лице России»

Немецкий эксперт Браун: Политику Германии определяет образ врага в лице России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Политику ФРГ с момента ее основания определяет «образ врага в лице России», заявил немецкий эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По его словам, какие бы действия не предпринимала Россия, Запад видит во всем только конфронтацию. «Образ врага в лице России определял политику Федеративной Республики Германия с момента ее основания», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, «Россия больше не позволяет вытирать об себя ноги», что является признаком силы.

Также он рассказал, что отказ от переговоров с Россией приведет к катастрофическим последствиям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России рассказали о следующем раунде переговоров с Украиной

    В Израиле начал действовать закон о смертной казни для террористов

    В России раскритиковали нейтралитет Швейцарии

    Мужчин предупредили о риске одного заболевания из-за просмотра порно

    Названо число сбитых за неделю над территорией России украинских дронов

    Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

    Немецкий эксперт рассказал об «образе врага в лице России»

    На юге Китая произошло землетрясение

    В постсоветской стране начали готовить справки об угрозах от русскоязычных

    Недалеко от границ России начался второй этап учений НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok