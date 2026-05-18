01:11, 18 мая 2026Мир

В России раскритиковали нейтралитет Швейцарии

Марина Совина
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский высказался о нейтралитете Швейцарии. Его слова приводит РИА Новости.

Полянский раскритиковал нейтралитет Швейцарии и подчеркнул, что его не осталось, поскольку страна присоединилась к санкциям против России. При этом он отметил, что как председатель ОБСЕ Берн стремится сохранять нейтральную позицию.

«Но при этом нейтралитет их, он, конечно, условный, потому что они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идет о нейтральной стране», — отметил он.

Ранее российский посол в Берне Сергей Гармонин прокомментировал присоединение Швейцарии к санкциям Евросоюза против России. «Расцениваем это как очередное недружественное действие официального Берна в отношении России», — сказал он.

