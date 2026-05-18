Галузин: Россия не получала от Украины сигналов о новом раунде переговоров

Киев не подавал Москве никаких сигналов о своей готовности к проведению нового раунда переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с «Известиями».

«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали», — рассказал дипломат. Он также подчеркнул, что для того, чтобы создать условия для результативных переговоров, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует приказать украинским войскам покинуть территорию Донбасса.

Галузин добавил, что предстоит непростой переговорный процесс, но российская сторона к нему готова.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет ВСУ с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество.