Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:28, 18 мая 2026Мир

В МИД России рассказали о следующем раунде переговоров с Украиной

Галузин: Россия не получала от Украины сигналов о новом раунде переговоров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Киев не подавал Москве никаких сигналов о своей готовности к проведению нового раунда переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с «Известиями».

«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали», — рассказал дипломат. Он также подчеркнул, что для того, чтобы создать условия для результативных переговоров, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует приказать украинским войскам покинуть территорию Донбасса.

Галузин добавил, что предстоит непростой переговорный процесс, но российская сторона к нему готова.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет ВСУ с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России рассказали о следующем раунде переговоров с Украиной

    Трамп опубликовал картинки с собой в образе космического воителя

    Жители двух стран — членов ЕС заинтересовались переездом в Россию

    Популярная певица в прозрачном платье пришла на показ Dior

    В Израиле начал действовать закон о смертной казни для террористов

    В России раскритиковали нейтралитет Швейцарии

    Мужчин предупредили о риске одного заболевания из-за просмотра порно

    Названо число сбитых за неделю над территорией России украинских дронов

    Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

    Немецкий эксперт рассказал об «образе врага в лице России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok