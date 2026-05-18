В Израиле начал действовать закон о смертной казни для террористов

Минобороны Израиля: Начал действовать закон о смертной казни для террористов

Ави Блот, командующий Центральным военным округом Израиля, утвердил изменения в указе о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан. Как сообщили в израильском Минобороны, это позволит применять принятый парламентом закон о смертной казни для террористов, передает РИА Новости.

«Закон о смертной казни для террористов начинает применяться... По указанию министра обороны Исраэля Каца», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что закон стал ясным и недвусмысленным изменением политики Израиля после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

В конце марта парламент Израиля принял закон, который позволяет приводить в исполнение смертную казнь для террористов. Приговоренных к высшей мере наказания будут содержать в отдельном изоляторе, даже встреча с адвокатом у них будет проходить в режиме видеосвязи. Приговор должен приводиться в исполнение в течение 90 дней с момента его вынесения.