01:59, 18 мая 2026Мир

В Турции оценили вероятность участия Трампа в саммите НАТО

Hürriyet: Решение о приезде Трампа на саммит НАТО примут в последний момент
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Решение об участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре могут принять в последний момент. Об этом написала газета Hürriyet.

В публикации оценили вероятность приезда Трампа на саммит НАТО и назвали ее высокой. Однако окончательное решение будет объявлено позже.

«Участие Трампа, привлекшего внимание своими критическими и резкими высказываниями в адрес НАТО в последнее время, не будет определено до последнего момента», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что НАТО намерена отказаться от ежегодных саммитов на высшем уровне на фоне роста напряженности между США и странами Европы. Об этом написало агентство Reuters, сославшись на источники.

Саммит НАТО запланирован на 7–8 июля. Он пройдет в Анкаре. Встреча станет вторым подобным мероприятием в Турции после саммита 2004 года в Стамбуле.

