02:16, 18 мая 2026

Американский сенатор заявил о близости США к принятию новых санкций против России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Вашингтон близок к тому, чтобы принять новые санкции против России и государств, которые закупают российские энергоресурсы, заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире NBC News.

«По России мы близки к принятию санкций... Любая страна, покупающая дешевую российскую нефть и не помогающая Украине, может быть обложена тарифами», — подчеркнул он.

Американский политик пригрозил ограничительными мерами Китаю, заявив, что, если бы Пекин не закупал нефть у Тегерана, то экономика Ирана уже бы рухнула.

В субботу, 16 мая, истек срок действия генеральной лицензии министерства финансов США, разрешающей проводить ограниченные операции с российской нефтью.

