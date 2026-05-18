Американский сенатор заявил о близости США к принятию новых санкций против России

Американский сенатор Грэм: США близки к принятию новых санкций против России

Вашингтон близок к тому, чтобы принять новые санкции против России и государств, которые закупают российские энергоресурсы, заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире NBC News.

«По России мы близки к принятию санкций... Любая страна, покупающая дешевую российскую нефть и не помогающая Украине, может быть обложена тарифами», — подчеркнул он.

Американский политик пригрозил ограничительными мерами Китаю, заявив, что, если бы Пекин не закупал нефть у Тегерана, то экономика Ирана уже бы рухнула.

В субботу, 16 мая, истек срок действия генеральной лицензии министерства финансов США, разрешающей проводить ограниченные операции с российской нефтью.