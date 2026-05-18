Мужчина нашел элегантный способ выглядеть загруженным на работе

Пользователь Reddit с ником RentHefty5767 похвастался тем, что нашел простой и элегантный способ выглядеть более загруженным на работе. Благодаря этому он прослыл среди коллег и руководителей крайне полезным и трудолюбивым сотрудником.

«Я начал это делать пару лет назад, после того как осознал кое-что удручающее. Коллегам, отвечавшим на электронные письма мгновенно, накидывали все больше и больше работы. А вот люди, которые реагировали очень долго, почему-то выглядели важными. Поэтому я постепенно приучил себя перестать отвечать сразу же», — написал мужчина.

Получив письмо, он сразу читает его, после чего выжидает не меньше 20 минут, прежде чем направить ответное сообщение. Иногда, если ему хочется произвести впечатление заваленного по горло делами сотрудника, пауза может достигать даже нескольких часов.

«Самое ужасное, что это действительно работает. Обо мне постоянно отзываются как о трудолюбивом и надежном человеке, потому что я всегда кажусь занятым. Мой менеджер даже недавно извинился за то, сколько у меня дел. Между тем, есть коллеги, которые незаметно выполняют вдвое больше работы, чем я, потому что реагируют быстро и эффективно. Чувствую себя виноватым, потому что понимаю, что манипулирую восприятием людьми моей рабочей нагрузки, вместо того чтобы просто быть честным», — заключил мужчина.

