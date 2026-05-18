02:30, 18 мая 2026

Мужчина нашел элегантный способ выглядеть загруженным на работе

Олег Давыдов

Пользователь Reddit с ником RentHefty5767 похвастался тем, что нашел простой и элегантный способ выглядеть более загруженным на работе. Благодаря этому он прослыл среди коллег и руководителей крайне полезным и трудолюбивым сотрудником.

«Я начал это делать пару лет назад, после того как осознал кое-что удручающее. Коллегам, отвечавшим на электронные письма мгновенно, накидывали все больше и больше работы. А вот люди, которые реагировали очень долго, почему-то выглядели важными. Поэтому я постепенно приучил себя перестать отвечать сразу же», — написал мужчина.

Получив письмо, он сразу читает его, после чего выжидает не меньше 20 минут, прежде чем направить ответное сообщение. Иногда, если ему хочется произвести впечатление заваленного по горло делами сотрудника, пауза может достигать даже нескольких часов.

«Самое ужасное, что это действительно работает. Обо мне постоянно отзываются как о трудолюбивом и надежном человеке, потому что я всегда кажусь занятым. Мой менеджер даже недавно извинился за то, сколько у меня дел. Между тем, есть коллеги, которые незаметно выполняют вдвое больше работы, чем я, потому что реагируют быстро и эффективно. Чувствую себя виноватым, потому что понимаю, что манипулирую восприятием людьми моей рабочей нагрузки, вместо того чтобы просто быть честным», — заключил мужчина.

Ранее зарабатывающий десятки миллионов рублей бездельник раскрыл секрет своего успеха. У него есть собственный кабинет, в котором он преимущественно смотрит сериалы или проводит время за видеоиграми.

