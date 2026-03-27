Зарабатывающий десятки миллионов рублей бездельник раскрыл секрет своего успеха

Пользователь Reddit с ником Buster_Cherry69420 похвастался тем, что вообще ничего не делает на своей работе, но его все равно ценит начальство. Мужчина также заявил, что получает очень большую зарплату.

«Я координатор цепочки поставок. Первые несколько месяцев я изо всех сил старался работать, но все мои попытки пресекались или сводились на нет более опытным сотрудником. Теперь его нет, но его преемник тоже делает все сам. Я время от времени пытался выполнять свою работу, но потом перестал и не заметил никакой разницы. Это было 3,5 года назад, и с тех пор я вообще ничего не делал», — написал автор.

Он уточнил, что у него есть собственный кабинет, в котором он преимущественно смотрит сериалы или проводит время за видеоиграми. При этом люди могут входить к нему лишь предварительно постучавшись, что позволяет в любой момент принять серьезный и деловой вид.

«В иерархии компании между мной и генеральным директором — три человека. Мне кажется, если бы я держался в тени, то люди бы задавали вопросы, но я дружелюбен и заметен. Уже шесть лет я успешно работаю, и мой начальник сказал, что этим летом меня ждет хорошая прибавка», — заключил мужчина. Он добавил, что зарабатывает сотни тысяч долларов, или десятки миллионов рублей, и может брать неограниченный отпуск, когда ему только заблагорассудится.

