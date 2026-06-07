Пашинян неожиданно высказался о вступлении Армении в ЕС

Пашинян: Армения объективно не готова к статусу страны — участницы ЕС

Армения объективно не готова к статусу страны — участницы Европейского союза (ЕС) и говорить о вступлении Еревана в сообщество преждевременно. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

В частности, глава армянского правительства прокомментировал идею проведения в стране референдума о сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) или выходе из объединения и начале евроинтеграции. Однако Пашинян указал, что Ереван не выполнил ни одно из условий, чтобы начать вступление в Евросоюз.

«Мы же объективно знаем, что не готовы к этому статусу, мы должны провести реформы. Мы спокойно продолжим путь реформ», — указал политик.

Ранее на саммите ЕАЭС, который пропустил Пашинян, делегации России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии предложили армянским властям провести референдум и решить, где должна быть страна — в ЕАЭС или в ЕС. Это произошло всего через месяц после первого саммита «Армения — ЕС» и на фоне новых российских ограничений против армянских товаров.