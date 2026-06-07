Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в мире

ПСЖ стал футбольным клубом с самым дорогим составом в мире

Портал Transfermarkt назвал футбольный клуб с самым дорогим составом в мире. Об этом сообщается на сайте проекта.

Лидером рейтинга стал парижский ПСЖ. Суммарная стоимость его футболистов оценивается в 1,37 миллиарда евро. Это на 300 миллионов больше, чем общая стоимость всех игроков, выступающих в 16 командах Российской премьер-лиги.

На втором месте в рейтинге расположился «Манчестер Сити», футболистов которого оценили в 1,32 миллиарда. Тройку замкнул лондонский «Арсенал» (1,25 миллиарда).

Ранее российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал самым дорогим футболистом России. Его стоимость оценили в 30 миллионов евро.