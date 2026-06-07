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10:30, 7 июня 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала село в России фразой «продукты завозят два раза в год»

Алина Черненко

Фото: Ansgar Walk / Wikimedia

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в селе Лаврентия в Чукотском автономном округе и рассказала о жизни людей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что большую часть жителей села составляют чукчи и эскимосы. Их традиционные занятия — оленеводство и морской зверобойный промысел. Лисейкина назвала местных открытыми и дружелюбными.

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«Первое, что нужно понять про быт здесь: продукты (и не только) завозят два раза в год. Это называется Северный завоз — плановая доставка всего необходимого в труднодоступные районы страны. Муки, сахара, консервов, топлива», — такими фразами описала жизнь в селе на Чукотке россиянка.

Она добавила, что любые стройматериалы, технику, мебель, запчасти и машины доставляют морем, тоже в рамках Северного завоза. Автомобили разгружают прямо на берег, если позволяет погода.

Лисейкина также рассказала, что охота на крупных морских млекопитающих на Чукотке ведется общинным способом, а квота строго регулируется государством — в год добывают около 10–15 особей. «Мясо распределяется между всеми жителями бесплатно, и это часть уклада, существующего здесь тысячелетиями», — пояснила она.

В особо неспокойные зимы жители ходят на работу с палками, чтобы отпугивать белых медведей, написала автор. Осенью администрация регулярно рассылает предупреждения в соцсетях о замеченных в окрестностях хищниках. Однако местные отмечают, что медведи в целом держатся на расстоянии и на территорию человека сами не лезут.

Ранее российский тревел-блогер Денис Забелин описал жизнь в селе Нутепельмен на Чукотке словами «сто человек и белые медведи». По его словам, никакой дороги до этого места нет. Зимой надо добираться на снегоходе, а летом — на вертолете.

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