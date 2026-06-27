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19:07, 27 июня 2026Мир

Трамп допустил пересмотр достигнутых в Анкоридже договоренностей

Axios: Трамп на саммите G7 допустил возможность пересмотра «анкориджских договоренностей»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил возможность пересмотра достигнутых в Анкоридже договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

По данным издания, американский лидер на саммите G7 дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей» по Украине, достигнутых между Россией и США.

Один из чиновников, пожелавших остаться анонимным, заявил, что Трамп якобы говорил о необходимости давления на Москву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Глава государства добавил, что переговоры также должны включать в себя договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, и «реалии на земле».

15 августа 2025 года на Аляске в городе Анкоридж состоялась встреча лидеров США и России. В ходе переговоров была сформулирована «формула Анкориджа», выполнение которой должно способствовать урегулированию украинского конфликта.

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