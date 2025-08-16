Трамп заявил, что сделки с Путиным по Украине пока нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным пока сделки нет. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

«Мы согласились по многим, очень многим пунктам», — отметил он. В то же время американский политик указал, что во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым сторонам не удалось достичь договоренностей. В связи с этим он подчеркнул, что сделки по Украине на настоящий момент нет.

При этом Трамп отметил, что его визави очень заинтересован в завершении конфликта на Украине. «Мы собираемся остановить кровопролитие... И президент Путин хочет этого так же, как и я», — сказал он, поблагодарив российского лидера. Трамп добавил, что следующая встреча с Путиным, вероятно, состоится «очень скоро».

В свою очередь российский лидер вновь напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине. Глава государства также подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

Мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом Владимир Путин президент России

Саммит завершился через несколько часов после начала

В общей сложности саммит на высшем уровне длился два часа 45 минут в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Итоговая пресс-конференция прошла в формате брифинга, спикеры отказались отвечать на вопросы журналистов, пожали друг другу руки и ушли из зала.

8 и 4 минуты говорили Путин и Трамп на совместной пресс-конференции

После этого в Кремле сообщили, что переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершились. В Белом доме уточнили, что американский лидер немедленно возвращается в Вашингтон, а обед между делегациями США и России отменен.

Трамп позвонил Зеленскому

После переговоров с Путиным Трамп позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. «Нам сообщили, что президент США разговаривал по телефону с украинским лидером», — сказал журналист Fox News Бретт Байер в прямом эфире. По его словам, глава Белого дома также рассказал об итогах встречи ряду европейских лидеров.

До этого президент США грозился выйти из переговоров по Украине, если поймет, что диалог с Россией по этой теме бесперспективен. «Если все пойдет плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела — то я просто уйду», — пообещал Трамп.

Завершившаяся на Аляске встреча лидеров России и США прошла под лозунгом «В погоне за миром». Путин уже вылетел в Россию, в общей сложности его визит в США продолжался 5 часов.