Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:31, 16 августа 2025Мир

Трамп рассказал о позиции Путина по конфликту на Украине

Трамп заявил, что Путин очень заинтересован в прекращении конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин очень заинтересован в завершении конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске.

«Мы собираемся остановить кровопролитие... И президент Путин хочет этого так же, как и я», — сказал он, поблагодарив российского лидера.

Трамп добавил, что следующая встреча с Путиным, вероятно, состоится «очень скоро».

В свою очередь, глава России заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины, подчеркнув, что Москва готова над этим работать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп после переговоров с Путиным заявил об отсутствии сделки по Украине

    Трамп ответил на приглашение Путина в Москву

    Трамп рассказал о позиции Путина по конфликту на Украине

    Путин оценил перспективы отношений России и США словами «есть что предложить друг другу»

    Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов

    Трамп выразил надежду на скорую встречу с Путиным

    Путин пригласил Трампа в Москву

    Трамп оценил свои отношения с Путиным

    Трамп высоко оценил встречу с Путиным

    Путин согласился с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости