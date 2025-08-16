Трамп рассказал о позиции Путина по конфликту на Украине

Трамп заявил, что Путин очень заинтересован в прекращении конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин очень заинтересован в завершении конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске.

«Мы собираемся остановить кровопролитие... И президент Путин хочет этого так же, как и я», — сказал он, поблагодарив российского лидера.

Трамп добавил, что следующая встреча с Путиным, вероятно, состоится «очень скоро».

В свою очередь, глава России заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины, подчеркнув, что Москва готова над этим работать.