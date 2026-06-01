На Украине резко высказались о попытке запретить русский язык

Нардеп Бужанский: Запрет мэрии Полтавы русского языка не имеет юридической силы

Запрет мэрии города Полтава против распространения контента на русском языке не имеет юридической силы и выставляет местные власти в негативном свете. Об этом написал нардеп Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Я так понимаю, в Полтаве празднуют 150 лет Эмсского указа, да? Немного смешно, согласитесь, тут осуждаем, тут делаем то же самое», — указал политик.

Ранее полтавский городской совет проголосовал за запрет русскоязычного контента в городе. Под ограничения попали книги на русском языке, музыкальные произведения, фильмы, театральные постановки и концерты.

29 марта депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что жители Украины, несмотря на запрет, хотят думать, говорить и читать на русском языке. Он подчеркнул, что в стране закрываются книжные магазины, поскольку украинцы не хотят покупать книги на родном языке. Политик также раскритиковал политику «украинизации».