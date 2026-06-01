Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:20, 1 июня 2026Бывший СССР

На Украине резко высказались о попытке запретить русский язык

Нардеп Бужанский: Запрет мэрии Полтавы русского языка не имеет юридической силы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergiy Bykhunenko / Shutterstock / Fotodom

Запрет мэрии города Полтава против распространения контента на русском языке не имеет юридической силы и выставляет местные власти в негативном свете. Об этом написал нардеп Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Я так понимаю, в Полтаве празднуют 150 лет Эмсского указа, да? Немного смешно, согласитесь, тут осуждаем, тут делаем то же самое», — указал политик.

Ранее полтавский городской совет проголосовал за запрет русскоязычного контента в городе. Под ограничения попали книги на русском языке, музыкальные произведения, фильмы, театральные постановки и концерты.

29 марта депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что жители Украины, несмотря на запрет, хотят думать, говорить и читать на русском языке. Он подчеркнул, что в стране закрываются книжные магазины, поскольку украинцы не хотят покупать книги на родном языке. Политик также раскритиковал политику «украинизации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о предоставлении Прибалтикой пространства для ударов по России

    Уехавший в США комик-иноагент назвал Россию своим домом

    ОБСЕ обвинили в молчании после ударов ВСУ по детям

    Стоимость жилья в России собрались увеличить

    В России объяснили стратегию ВСУ с резким снижением атак дронов

    Раскрыты обвинения против задержанного Францией танкера из России

    Ведущего европейского производителя мотоциклов уличили в махинациях

    На Украине резко высказались о попытке запретить русский язык

    Обнаружен способ надолго снизить уровень холестерина

    В России выступили с призывом на фоне острой нехватки ракет для средств ПВО у Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok