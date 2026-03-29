В Раде заявили о желании украинцев говорить на русском языке

Дубинский: Жители Украины хотят думать, говорить и читать на русском языке

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что жители Украины, несмотря на запрет, хотят думать, говорить и читать на русском языке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский заметил, что в стране закрываются книжные магазины, поскольку украинцы не хотят покупать книги на родном языке. «А как заставить — еще не придумали. Хотя, это просто. В ближайшем будущем, когда щирые патриоты доведут страну до хлеба по карточкам, можно будет давать книгу в "нагрузку"», — добавил он.

Возможную инициативу депутат сравнил с практикой позднего СССР, которая заключалась в выдаче ветеранам Великой Отечественной войны вместе с пайками различных ненужных вещей. «Когда украинизация, как национальная идея, становится "нагрузкой" — быть беде», — заявил Дубинский.

Ранее сообщалось, что преподавателя Одесского национального технологического университета уволили за использование русского языка. Жалоба в офис уполномоченного по защите госязыка поступила от одного из студентов.