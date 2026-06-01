Новые подробности раскрылись в российском суде на процессе банды киллеров в погонах

Часть фигурантов дела экс-силовика Христева признала вину

Часть фигурантов уголовного дела банды киллеров в погонах, возглавляемой бывшим силовиком Павлом Христевым, признала вину. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Христев продолжает заявлять о своей невиновности. На скамье подсудимых, помимо главаря, оказались девять членов банды. В их числе — начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных, бывший сотрудник подразделения «Гром» МВД.

Рассмотрение дела идет во 2-м Западном окружном военном суде. Его закрыли от СМИ для обеспечения безопасности участников процесса. Оно будет слушаться с участием коллегии присяжных заседателей.

По данным правоохранителей, в 2000 году Христев вместе с Артуром Козловым организовал банду, которая занималась заказными расправами. Членами группировки были действующие и бывшие сотрудники силовых структур. В феврале 2000 года они совершили покушение на криминального авторитета Максима Лазовского (известный как Макс Хромой), но по ошибке пуля попала в его водителя. Затем, в марте 2002 года, бандиты расправились с советником министра путей сообщения Александром Фоминовым и мэром Озерского района Владиславом Сащихиным. После этого они выполнили заказ в отношении владельца Красногвардейского рынка в Москве Хафиза Махмудова и троих бизнесменов.

В апреле 2003 года они попытались расправиться с советником главы Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным. В результате этого покушения не выжил глава «Евротрансгаза» Тимофей Пономаренко.

Дело было передано в суд для рассмотрения по существу еще в начале ноября 2025 года. В феврале 2026-го 2-й Западный окружной военный суд в Москве распустил коллегию присяжных.