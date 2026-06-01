Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:27, 1 июня 2026Силовые структуры

Новые подробности раскрылись в российском суде на процессе банды киллеров в погонах

Часть фигурантов дела экс-силовика Христева признала вину
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Часть фигурантов уголовного дела банды киллеров в погонах, возглавляемой бывшим силовиком Павлом Христевым, признала вину. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Христев продолжает заявлять о своей невиновности. На скамье подсудимых, помимо главаря, оказались девять членов банды. В их числе — начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных, бывший сотрудник подразделения «Гром» МВД.

Рассмотрение дела идет во 2-м Западном окружном военном суде. Его закрыли от СМИ для обеспечения безопасности участников процесса. Оно будет слушаться с участием коллегии присяжных заседателей.

По данным правоохранителей, в 2000 году Христев вместе с Артуром Козловым организовал банду, которая занималась заказными расправами. Членами группировки были действующие и бывшие сотрудники силовых структур. В феврале 2000 года они совершили покушение на криминального авторитета Максима Лазовского (известный как Макс Хромой), но по ошибке пуля попала в его водителя. Затем, в марте 2002 года, бандиты расправились с советником министра путей сообщения Александром Фоминовым и мэром Озерского района Владиславом Сащихиным. После этого они выполнили заказ в отношении владельца Красногвардейского рынка в Москве Хафиза Махмудова и троих бизнесменов.

В апреле 2003 года они попытались расправиться с советником главы Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным. В результате этого покушения не выжил глава «Евротрансгаза» Тимофей Пономаренко.

Дело было передано в суд для рассмотрения по существу еще в начале ноября 2025 года. В феврале 2026-го 2-й Западный окружной военный суд в Москве распустил коллегию присяжных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

    101-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

    В подмосковном городе запретили электросамокаты

    Россия и Филиппины запустят дополнительные прямые рейсы

    Доктор Мясников назвал идиотами одну категорию людей

    В Казахстане опровергли заявление ЕС о мигрантах

    Собянин назвал одну из важнейших причин расширения границ Москвы в 2012 году

    Россиянам назвали лидеров автомобильных продаж

    Внук Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok