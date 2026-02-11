Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

16:12, 11 февраля 2026Силовые структуры

Новый поворот наметился в российском суде на процессе банды киллеров в погонах

В Москве суд распустил коллегию присяжных по делу банды киллеров из спецназа
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд в Москве распустил коллегию присяжных, которые должны были рассматривать уголовное дело банды киллеров в погонах, возглавляемой бывшим силовиком Павлом Христевым. Об этом сообщает ТАСС.

На процессе наметился новый поворот, после того, как двое присяжных не смогли участвовать в слушаниях по медицинским показаниям. Теперь предстоит новый отбор в коллегию, назначенный на 23 марта. Разосланы 15 тысяч приглашений жителям Москвы стать присяжными. Коллегия состоит из 11 человек, из которых 8 основных и 3 запасных присяжных. Их тоже смогли набрать лишь со второй попытки.

Дел было передано в суд для рассмотрения по существу еще в начале ноября 2025 года. На скамье подсудимых Христев и девять членов банды. В их числе — начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных — бывший сотрудник подразделения «Гром» МВД.

По данным правоохранителей, в 2000 году он вместе с Артуром Козловым организовали банду, которая занималась заказными расправами. Членами группировки были действующие и бывшие сотрудники силовых структур. В феврале 2000 года совершили покушение на криминального авторитета Максима Лазовского (известный как Макс Хромой), но по ошибке пуля попала в его водителя. Затем, в марте 2002 года бандиты расправились с советником министра путей сообщения Александром Фоминовым и с мэром Озерского района Владиславом Сащихиным. После этого они выполнили заказ в отношении владельца Красногвардейского рынка в Москве Хафиза Махмудова и троих бизнесменов.

В апреле 2003 года они попытались расправиться с советником главы Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным. В результате этого покушения не выжил глава «Евротрансгаза» Тимофей Пономаренко.

