В МВД разоблачили схему взяток за мигрантов

В Москве двух сотрудников ОМВД уличили в получении взяток за бездействие

В Москве двух сотрудников ОМВД по Дмитровскому району уличили в получении взяток за непринятие мер в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранцев и их работодателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Один из них уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а решение по второму будет приниматься по результатам расследования.

По данным правоохранителей, в период с января по май 2026 года фигуранты получили от представителей коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение за бездействие. Взятка предназначалась за непринятие предусмотренных административным законодательством мер в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранных граждан и их работодателей.

В ведомстве отметили, что при подтверждении вины указанные лица понесут наказание в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что часть фигурантов уголовного дела банды киллеров в погонах, возглавляемой бывшим силовиком Павлом Христевым, признала вину.