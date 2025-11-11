Громкое дело банды экс-силовиков передали суду присяжных

В Москве суд с участием присяжных рассмотрит дело экс-военного Христева

В Москве Второй западный окружной военный суд с участием присяжных рассмотрит дело бывшего военного Павла Христева — организатора банды бывших силовиков, которая расправилась с 15 человеками. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство и отбор коллегии назначен на 10 декабря. Кроме того, суд продлил срок ареста всем обвиняемым еще на шесть месяцев.

Речь идет о деле Христева и 9 членов его группировки. В зависимости от роли и степени участия он и его сообщники обвиняются по 12 статьям УК РФ.

По данным правоохранителей, в 2000 году фигурант вместе с Артуром Козловым организовали банду, которая занималась заказными расправами. Членами группировки были действующие и бывшие сотрудники силовых структур. В феврале 2000 года Христев с четырьмя сообщниками пытались расправиться с криминальным авторитетом Максимом Лазовским (известный как Макс Хромой), но по ошибке пуля попала в его водителя. Затем, в марте 2002 года бандиты расправились с советником министра путей сообщения Александром Фоминовым и с мэром Озерского района Владиславом Сащихиным. После этого они выполнили заказ в отношении владельца Красногвардейского рынка в Москве Хафиза Махмудова и троих бизнесменов.

В апреле 2003 года они попытались расправиться с советником главы Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным. В результате этого покушения не выжил глава «Евротрансгаза» Тимофей Пономаренко.

Ранее сообщалось, что в Красноярске суд вынес приговор семерым бывшим сотрудникам полиции, входивших в преступную группировку. Их приговорили к срокам от семи до восьми с половиной лет колонии строгого режима.