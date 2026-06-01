Уехавший из России комик рассказал о дорогой медицине в Европе

Комик Денис Чужой заявил о дорогой медицинской страховке в Испании и Германии

Известный российский стендап-комик Денис Чужой (настоящая фамилия — Алесин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Европу, рассказал о медицине в Испании и Германии. В интервью проекту «Рада и терки», опубликованном на YouTube, он заявил, что медицинская страховка в этих странах стоит дорого.

Ведущая спросила у Чужого, стал ли он в последнее время больше заботиться о своем здоровье. Юморист затруднился с ответом на вопрос.

«В Европе сильно помогает, что ты дохрена денег платишь за [медицинскую] страховку», — заявил он. Собеседница комика отметила, что, если человек не болеет, то фактически выбрасывает на ветер уплаченные за страховку деньги. Чужой с ней согласился.

При этом юморист отметил, что в Испании, куда они с женой переехали, медстраховка дешевле, чем в Германии, где они жили ранее.

Перед этим Чужой рассказал, что перешел в выступлениях на английский язык. Комик посетовал на то, что ему бывает трудно объяснить слушателям не из России и стран СНГ шутки и культурные феномены.