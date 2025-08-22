Уехавший из России комик рассказал о катастрофе в эмиграции

Комик Денис Чужой заявил, что стал выступать на английском языке

Известный стендап-комик Денис Чужой (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, рассказал, что перешел в выступлениях на иностранный язык. В видео для YouTube-канала Yalla, Balagan! он в шутку назвал это гуманитарной катастрофой.

Чужой заявил, что стал выступать на английском языке. Стендапер признался, что во время концертов часто смотрит в написанные им заранее шутки, так как ему сложно импровизировать. Однако, по словам комика, его выступления находят отклик у зрителей.

Еще одной трудностью юморист счел тот факт, что ему трудно объяснить слушателям не из России и стран СНГ шутки и культурные феномены. «Это первая гуманитарная катастрофа в моей жизни: я пока не знаю, как правильно выруливать и переходить на другой язык», — заключил Чужой, говоря о выступлениях в эмиграции.

Ранее комик назвал минус эмиграции. Чужой отметил, что эмигранты из России попадают в изоляцию в других странах.