Уехавший из России комик назвал минус эмиграции

Комик Чужой заявил, что артисты попадают в изоляцию из-за эмиграции из России

Известный российский стендап-комик Денис Чужой (настоящая фамилия — Алесин, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), уехавший из России, назвал минус эмиграции. На эту тему он высказался в своем подкасте, доступном на YouTube.

По мнению комика, эмиграция из России приводит к тому, что артисты попадают в изоляцию. «Потому что у тебя есть только ты и твоя аудитория, которую ты сам заработал, больше какой-то общей деревенской площади не существует, нет места, где можно обсуждать новые спешлы, новые концерты, новые альбомы», — заявил Чужой.

Минюст включил Дениса Чужого в реестр иноагентов 8 ноября. Утверждалось, что комик участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях.

Чужой покинул Россию в 2022 году. Он уточнил, что эмигрировал из-за спецоперации на Украине. Кроме того, по словам юмориста, на решение о переезде повлияли угрозы, которые, как утверждал комик, он получал из-за своих высказываний на тему конфликта.