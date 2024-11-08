Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:14, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Комика Дениса Чужого признали иноагентом

Минюст включил комика Чужого и журналиста Трещанина в реестр иноагентов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Денис Чужой

Денис Чужой. Кадр: Stand Up Central / «ВКонтакте»

Минюст включил известного российского стендап-комика Дениса Чужого (настоящая фамилия — Алесин) в реестр иноагентов. Об этом говорится в реестре министерства.

Минюст указал, что Чужой, среди прочего, участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях. «Выступал против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации», — также отметили в министерстве.

Помимо комика, иноагентами были признаны журналист Дмитрий Трещанин, блогер Тумсо Абдурахманов и проект «Говорит НеМосква».

Чужой покинул Россию в 2022 году. Он уточнил, что эмигрировал из-за спецоперации на Украине. Кроме того, по словам Чужого, на решение о переезде повлияли угрозы, которые, как утверждает комик, он получал из-за своих высказываний на тему конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине говорят о подготовке к отходу ВСУ из Курской области. В России объяснили, почему выйти оттуда уже невозможно

      Рэпер Macan купил машину за 30 миллионов рублей

      Депутат Рады назвал уход Зеленского лучшим подарком для Украины

      Заявивший о проблемах ВСУ на фронте украинский генерал-майор уволился

      Поставки вина в Россию обрушились

      Комика Дениса Чужого признали иноагентом

      Минобороны показало кадры удара Ми-28НМ по опорному пункту ВСУ в Курской области

      В российском детсаду воспитательница силой укладывала ребенка спать и поплатилась

      Проект «Говорит НеМосква» признали иноагентом

      Еврокомиссия призвала своих сотрудников остерегаться шпионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше