Комика Дениса Чужого признали иноагентом

Минюст включил комика Чужого и журналиста Трещанина в реестр иноагентов

Минюст включил известного российского стендап-комика Дениса Чужого (настоящая фамилия — Алесин) в реестр иноагентов. Об этом говорится в реестре министерства.

Минюст указал, что Чужой, среди прочего, участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях. «Выступал против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации», — также отметили в министерстве.

Помимо комика, иноагентами были признаны журналист Дмитрий Трещанин, блогер Тумсо Абдурахманов и проект «Говорит НеМосква».

Чужой покинул Россию в 2022 году. Он уточнил, что эмигрировал из-за спецоперации на Украине. Кроме того, по словам Чужого, на решение о переезде повлияли угрозы, которые, как утверждает комик, он получал из-за своих высказываний на тему конфликта.