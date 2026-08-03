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Забота о себе
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16:37, 3 августа 2026Забота о себеЭксклюзив

Два самых опасных мифа об инсульте опровергли

Лаборант Яровой назвал мифом мнение, что инсульт развивается в основном у пожилых людей
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского Университета Максим Яровой заявил, что некоторые распространенные заблуждения об инсульте крайне опасны. Два самых вредных из них специалист опроверг в разговоре с «Лентой.ру».

Одним их самых популярных мифов Яровой назвал мнение, будто инсульт развивается в основном у пожилых людей. «Бесспорно, риск развития инсульта возрастает у людей пожилого возраста, что связано с наличием у них большого числа сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в настоящее время более 15 процентов пациентов с геморрагическим инсультом имеют возраст менее 50 лет», — предупредил лаборант.

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По словам Ярового, второй крайне опасный миф — это убежденность, что если снизить давление при инсульте, то все будет хорошо. Он объяснил, что при ишемическом инсульте высокое давление — это реакция организма, которая помогает поддерживать нормальное кровоснабжение головного мозга. Самостоятельное снижение давление в этом случае может вызвать еще более сильный некроз ткани органа, предупредил специалист.

Ранее диетолог и нутрициолог Ольга Кондратенко дала россиянам пять советов, которые помогут защититься от инфаркта и инсульта летом. Прежде всего, по ее словам, необходимо поддерживать достаточный уровень гидратации и пить 40 миллилитров воды на один килограмм веса.

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