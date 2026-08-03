На Украине сделали заявление об урегулировании конфликта в 2026 году

«РБК-Украина»: В Киеве считают, что реальных перспектив урегулирования в 2026 году нет

В Киеве считают, что реальных перспектив урегулирования в 2026 году нет. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинских структурах власти.

«Реальных перспектив мирного урегулирования в этом году почти нет», — такую оценку приводят журналисты после беседы с несколькими представителями политической элиты Украины, а также зарубежными дипломатами.

Собеседники в Киеве отмечают, что варианты урегулирования не устраивают либо Киев, либо Москву. У обеих сторон, добавляют источники, «отсутствует стратегия выхода» из конфликта.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона добьется целей специальной военной операции (СВО). Он также подчеркнул, что Москва готова идти на компромиссы, которые обсуждались российской и американской делегациями на саммите в Анкоридже.