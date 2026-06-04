Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине

Путин: Россия согласна на компромиссы по Украине из Анкориджа

Президент России Владимир Путин прокомментировал переговоры вокруг урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине и уточнил, что Москва готова пойти на уступки, которые обсуждались в Анкоридже.

«Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», — сообщил он.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл свои ожидания от урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что надеется увидеть от Москвы и Киева взаимные компромиссы.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске состоялись 16 августа 2025 года. Президенты встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.

