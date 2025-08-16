Путин и Трамп пожали друг другу руки и под пролет бомбардировщика отправились на переговоры. Саммит длится уже несколько часов

Путин и Трамп начали встречу на Аляске с рукопожатия

Президент России Владимир Путин прилетел на Аляску на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

Встреча прошла в уникальном формате. Главы государств одновременно сошли с трапов своих самолетов в аэропорту Анкориджа, прошли по красной ковровой дорожке и встретились посередине. При этом Трамп на правах принимающей стороны оказался в точке встречи чуть раньше и аплодисментами поприветствовал Путина. После этого политики пожали друг другу руки.

По пути к автомобильному кортежу над ними пролетел бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22. В этот момент Трамп отсалютовал военным летчикам, поднеся правую руку к голове.

Фото: Richard Drew / AP

Несмотря на то, что Путина ждал собственный лимузин Aurus, российский лидер принял предложение Трампа проехать в его бронированном автомобиле The Beast («Зверь») концерна Cadillac. Репортерам удалось снять, как президенты сидят на заднем сиденье машины и, улыбаясь, разговаривают.

Переговоры длятся уже дольше двух часов

Приехав на военную базу Элмендорф-Ричардсон, политики приступили к переговорам в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Перед началом мероприятия Трамп анонсировал новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но состоится она только при одном условии. По его словам, вторая встреча с президентом РФ пройдет «очень скоро», но лишь в том случае, если первая будет успешной. В противном случае нового раунда переговоров «может вообще не быть».

Мы проведем еще одну встречу, если все сложится удачно, и это будет совсем скоро. А если нет — то встреч больше не будет, возможно, никогда. Я буду недоволен, если уйду с переговоров без какой-либо формы прекращения огня Дональд Трамп президент США

На момент написания материала переговоры длятся уже более двух часов. Допускается сценарий, при котором стороны проведут за закрытыми дверями шесть часов.

Белый дом назвал встречу Путина и Трампа исторической

Белый дом назвал встречу президентов России и США на Аляске исторической. На опубликованном в соцсети X снимке лидеры двух стран запечатлены идущими рядом. До этого американская администрация разместила совместное фото Путина и Трампа, сопроводив его слоганом «Стремясь к миру» и двумя эмодзи — флагами США и РФ.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Член Совета Федерации Владимир Джабаров высказал мнение, что от пятничного саммита на Аляске ожидают прогресса в нормализации связей России и США. По словам сенатора, встреча двух лидеров — плохая новость для европейских чиновников и всех людей, выступающих за противостояние с РФ. Все они продолжают оказывать давление на американского президента, предвкушая «дипломатическое фиаско», указал законотворец.

Основной же темой переговоров являются боевые действия на Украине. При этом глава Белого дома подчеркнул, что он может создать условия для заключения сделки о мире, но не должен вести переговоры между непосредственными сторонами конфликта. Трамп также подчеркнул, что следующая встреча пройдет с участием Путина, украинского президента Владимира Зеленского и, может быть, его самого.