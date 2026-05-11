Ярославский «Локомотив» начал финальную серию Кубка Гагарина с «Ак Барсом» с победы

«Локомотив» с победы начал финальную серию Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

Ярославский «Локомотив» на своей площадке обыграл казанский «Ак Барс» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрейз. У казанцев отличился Митчелл Миллер.

«Локомотив» повел в серии — 1-0. Второй матч также пройдет в Ярославле 13 мая. Игра начнется в 19:00 по Москве.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина. «Ак Барс» трижды завоевывал трофей, в последний раз это произошло в 2018 году.