10:07, 1 июня 2026

Европейская «рука» впервые перенесла двух российских космонавтов

Иван Потапов
Фото: NASA

Европейская рука-манипулятор European Robotic Arm (ERA) впервые в истории перенесла двух операторов с одного модуля российского сегмента Международной космической станции (МКС) на другой. Об этом ТАСС рассказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«Впервые был проведен перенос двух операторов одновременно на руке с одного модуля на другой. Это позволило сэкономить силы для того, чтобы как раз потратить их на работу с кассетами полупроводников», — сказал россиянин.

27 мая госкорпорация сообщила, что российские космонавты — Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев — впервые в 2026 году вышли в открытый космос.

Среди основных задач внекорабельной деятельности — монтаж аппаратуры радиотелескопа «Солнце-Терагерц», работы в рамках эксперимента «Экран-М» (выращивание материалов в условиях вакуума) и возвращение контейнера эксперимента «Биориск» с бактериями и семенами.

