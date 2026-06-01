Посольство высказалось о задержании Францией следовавшего из России танкера

11:48, 1 июня 2026

Посольство РФ в Париже: Капитаном задержанного Францией судна мог быть россиянин
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Капитаном танкера «Тагор», который задержали Военно-морские силы (ВМС) Франции, мог быть россиянин. Об это сообщает посольство России в Париже, передает ТАСС.

«По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера "Тагор" является российский гражданин», — сообщили агентству в дипмиссии.

Также РИА Новости сообщает, что Франция не уведомила российскую сторону о задержании танкера. Посольство запросило у Парижа информацию о наличии россиян на судне, однако французский МИД до сих пор не предоставил ответ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ВМС Франции задержали в Атлантическом океане следовавший из России нефтяной танкер «Тагор».

