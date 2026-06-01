Макрон сообщил о задержании следовавшего из России танкера

Макрон: ВМС Франции задержали следовавший из России нефтяной танкер «Тагор»

Военно-морские силы (ВМС) Франции задержали в Атлантическом океане следовавший из России нефтяной танкер «Тагор». Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети X.

«Вчера утром ВМС Франции задержали очередной следовавший из России нефтяной танкер, на который распространяются международные санкции — "Тагор". Наша решимость неизменна и абсолютна», — написал французский лидер.

Макрон сообщил, что операция была проведена в открытом море при поддержке ряда союзников Франции, в том числе Великобритании. По его словам, задержание танкера было произведено «в строгом соответствии с морским правом».

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность включения в санкционные списки около 20 судов, задействованных в транспортировке российской нефти в обход действующих ограничений. Кроме того, в ЕС также обсуждают распространение санкций на компании, обслуживающие танкеры «теневого флота».