09:01, 1 июня 2026

Ранивший мачете пассажиров поезда на российский курорт избежал наказания

Суд отправил на лечение мужчину, ранившего мачете двух пассажиров поезда Томск-Адлер
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Барабинский районный суд Новосибирской области освободил от уголовной ответственности мужчину, ранившего мачете пассажиров поезда ТомскАдлер в январе 2025 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

К подсудимому применены принудительные меры медицинского характера. Он будет отправлен на лечение в медицинское учреждение для оказания психиатрической помощи в стационарных условиях специализированного типа.

Мужчина обвинялся в покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Суд установил, что в январе 2025 года он в купе пассажирского поезда без причины напал с мачете на двух пассажиров и нанес им ранения в жизненно важные органы. Пострадавшие сумели спастись благодаря помощи других пассажиров.

В феврале 2025 года мужчина уже в СИЗО напал на сотрудника и ударил того в лицо во время осмотра камеры. Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в моменты совершения преступлений у обвиняемого было временное психическое расстройство.

