Мужчина с мачете напал на пассажиров поезда в российском регионе

В Новосибирской области осудят мужчину, напавшего с мачете на пассажиров поезда

В Новосибирской области осудят мужчину, напавшего с мачете на пассажиров поезда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он обвиняется по статьям 30, 105 («Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений») и 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») УК РФ.

По данным следствия, в поезде, который следовал по маршруту Томск — Адлер, один из пассажиров из хулиганских побуждений нанес находившемуся с ним в купе мужчине не менее одного удара мачете в область предплечья, а женщине — по голове. Пострадавшие при помощи других пассажиров смогли покинуть купе. После прибытия поезда на станцию Барабинск злоумышленника задержали, а потерпевших доставили в медицинское учреждение.

Также, находясь под стражей, подсудимый применил насилие в отношении должностного лица следственного изолятора.

