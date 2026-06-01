11:56, 1 июня 2026Культура

Виталий Гогунский записал обращение к Канье Уэсту

Актер Виталий Гогунский пригласил в Россию рэпера Канье Уэста
Ольга Коровина

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», записал обращение к американскому рэперу Канье Уэсту и призвал его дать концерты в России. Видео он разместил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гогунский подчеркнул, что обращается к музыканту от всего народа, хотя его об этом не просили. Артист заявил, что губернаторы и президенты европейских стран боятся Уэста, из-за чего ряд его выступлений пришлось отменить.

«А я не боюсь. Потому что живу по сердцу, мне нравится твоя музыка и твой вайб», — заявил Виталий.

Звезда «Универа» продублировал ролик на английском языке и добавил видео совместного выступления с Уэстом, созданное с помощью искусственного интеллекта. «Канье, приезжай сюда, в Россию. Раша ноу криминалити», — подытожил актер и пообещал подарить поклонникам рэпера более ста билетов на его концерт в Москве.

Ранее Гогунский публично обратился к 16-летней дочери Милане и выразил надежду на воссоединение. До этого стало известно, что бывшая жена Гогунского Ирина Маирко решила через суд добиваться от него увеличения суммы алиментов на содержание Миланы. В рамках судебного разбирательства сторона Маирко намерена доказать, что актер занижает свои реальные доходы.

