11:20, 18 мая 2026Культура

Гогунский публично обратился к дочери на фоне обвинений в уходе от уплаты алиментов

Актер Виталий Гогунский выразил надежду на скорую встречу с 16-летней дочерью
Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский публично обратился к 16-летней дочери Милане и выразил надежду на воссоединение. Об этом актер заявил в новом выпуске «Шоу Воли».

«Хочу сказать, Милана, что я тебя очень люблю. Мне очень тяжела наша с тобой разлука. Я просто уверен, что мы скоро с тобой увидимся и будем общаться», — поделился Гогунский.

Актер подчеркнул, что следит за успехами дочери и восхищается ее феноменальным талантом, а также предрек ей мировую славу. «Папа здесь, папа уже все готовит для того, чтобы у тебя всегда было все хорошо. Слушай маму, не обижайся на нее, она хорошая», — заключил он.

Ранее стало известно, что бывшая жена Гогунского Ирина Маирко решила через суд добиваться от него увеличения суммы алиментов на содержание их общей дочери Миланы. В рамках судебного разбирательства сторона Маирко намерена доказать, что актер занижает свои реальные доходы.

